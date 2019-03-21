55. Kütüphane Haftası ALKÜ'de kutlandı

Kütüphane Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 55. Kütüphane Haftası ‘Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler' teması kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Kestel Yerleşkesi İşletme Fakültesi bahçesinde organize edilen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Genel Sekreter Fatih Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, fakülte dekanları, daire başkanları, meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. 55.Kütüphane Haftası kapsamında üniversite kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan ilk üç kişiye ise hediyeler dağıtıldı. Ayrıca programa katılan Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu, Hayate Hanım İlkokulu öğrencileri şiirler okudu. Programda, Şehit Coşkun Nazilli öğrencileri tarafında bir de Masal Çiçeği gösterisi yapıldı.

Başarının sırrı okumak

55. Kütüphane Haftası kapsamında günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren ALÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Kitaplar hayatımızın vazgeçilmezi olan varlıklardır. Kitaplar; tıpkı iyi bir dost gibi size sarılır, başarılı bir doktor gibi sizi tedavi eder, ufkunuzu açar, yol gösterir, yalnız bırakmaz… Yeri gelir en yakın arkadaşınız olur, yeri gelir akıl danışacağınız hocanız. İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Okuma olayı bir uzun yolculuktur; beşikle başlar, mezarla biter. Okuma iğneyle kuyu kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır, hakikati, doğruyu, güzeli arayış” dedi.

Kitap kapasite ve kültürü artırır

Konuşmasının devamında Rektör Pınarbaşı, ”Kitap okumak önemlidir. Çünkü okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişinin kendine olan güveni artar. Okumak aynı zamanda kişinin düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler okumanın getirdiği zengin kelime dağarcığı sayesinde, hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Böylece kişinin insanlarla ilişkileri güçlenmekte, kişiye daha sosyal bir karaktere sahip olmaktadır. Ayrıca geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Bilginin merkez bankaları olan kütüphanelerimiz bizlere karşılık istemeden bilgiler veren hazine kaynaklarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçse bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım.' diyerek okumanın insan hayatı üzerindeki büyük etkisini çok güzel ifade etmiştir.

Dereceye giden öğrenciler ödüllendirildi

55. Kütüphane Haftası kapsamında sene başından bu yana en çok kitap okuyan ilk üç kişiye ödül verildi. Birinci olan ALKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeli Neşe Arslantaş, ödülünü Rektör Pınarbaşı'ndan aldı. Ödül töreni kapsamında ikinci olan ALTSO Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cemal Altınkeser'e ve üçüncü olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Kaftancı'ya ödülleri Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak verdi. Programın hazırlığında emeği geçen Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür edilerek, etkinliğin sponsoru Ergün Kırtasiye'ye teşekkür plaketi verildi. Program, üniversite bahçesinde “Kitabını Al Gel Sen De Oku” kitap okuma etkinliği ve ikramlar ile devam etti.