55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan 5 film Oscar yolunda

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar adaylarının kısa listesini açıkladı. Listede bu yıl 55. Uluslararası Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan 5 film de yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'dan Oscar'a uzanan sürecin son derece sevindirici olduğunu belirterek “Bizim ödüle layık gördüğümüz filmler Oscar'da da yarışıyor” dedi.

Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek ve Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl uluslararası boyuta taşınan Antalya Film Festivali, bir dünya festivali haline geldi. Bu yıl düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde Türkiye prömiyerini yapan ve ödül alan Göç Mevsimi (Birds of Passage), Bir Aile İşi (Shoplifters), Ayka, Kefernahum (Capernaum) ve Soğuk Savaş (Cold War) filmleri dünyaca ünlü Oscar yarışında ilk 9'a kalan filmler arasında yer aldı.

Dünya sinemasının en iyileri yarıştı

Sanat Direktörlüğünü Mike Downey, Sanat Danışmanlığını Mirsad Purivatra'nın üstlendiği, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, uluslararası yarışma kategorisinde dünya sinemasının en iyilerini ağırlaı. 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı. En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verilirken, Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü "Göç Mevsimi/Birds of Passage" filminin oldu.

Festivalin çıtası yükseldi

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödül alan 5 filmin Oscar'da yarışacak olmasının festivalinin çıtasının ne kadar yükseldiğini görebilmek adına sevindirici olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya'nın ve Antalya Film Festivali'nin ufkunu büyütmek, çıtasını yükseltmek için büyük gayret gösterdik. Antalya Film Festivali, uluslararası boyutuyla dünya sinemasında önemli bir çıkışı çok kısa sürede başardı. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Oscar'a giden yol Antalya'dan geçiyor. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan 5 filmin Oscar'da yarışacak son 9 film arasında yer alması bizlerin ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin adeta teyidi olmuştur” dedi.

Sinema endüstrisinin de merkezi olacağız

Başkan Türel, bundan sonraki süreçte Antalya'yı sadece festival şehri olmanın ötesinde küresel sinema endüstrisinin de merkezlerinden birisi haline getirmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Boğaçayı'nın muhteşem doğal ortamı içerisinde bir doğal film platosu ve sinema vadisi kurmaya yönelik hedefimize adım adım ilerliyoruz. Turizmde dünyanın en büyüklerinden biri olan şehrimiz film festivali ile de dünyanın en büyükleri arasında yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

Türk Sinema Endüstrisi Ödülleri model olacak

Gelecek yıldan itibaren Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, Amerika'nın Oscar, İngiltere'nin BAFTA ödülleri gibi “Türk Sinema Endüstrisi Ödülleri” vereceklerini hatırlatan Türel, “Bu tür ödüller Türk sinemasına katkı koymak adına öncü bir model olacaktır. Türk sinemasını geliştirmeye yönelik bu ödüller, önemli bir boşluğu doldurarak, Türk sinemasına yol gösterecek önemli bir kıstas olacaktır” diye konuştu.