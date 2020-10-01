57. Antalya Altın Portakal Film Festivali cumartesi günü başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor.

Yıldızların Altında Sinema Geceleri

Festivalde yer alan ulusal ve uluslararası yarışma filmlerinin gösterimleri Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek yapılacak. Bu önlemler kapsamında gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafeli oturma düzeninde gösterim boyunca maske takmak zorunlu olacak.

Cam Piramit Yanı'nda kurulan Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili'nde kurulan Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve AKM yanındaki Amfi Tiyatro'da kurulan Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri gösterilecek.

Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Filmleri'nin gösterimleri sonrasında yönetmen ve film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin söyleşileri ise gösterimlerinin ertesi gününde saat 11.00 ve 12.30'da AKM önünde kurulan basın merkezinde gerçekleşecek.

Festival biletleri biletix ve AKM gişelerinde

Festival biletleri biletix üzerinden ve bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden satışa sunuldu. Festival bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL. Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında gerçekleşecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film Yarışması gösterimleri ücretsiz olacak.

Festival, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında gerçekleşecek biletli gösterimlerde, her seans için 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayırdı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden tüm sağlık çalışanları davetiye alabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.