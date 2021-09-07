58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başlıyor. Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, “58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema sanatına desteği geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri 30 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri ise 60 bin TL değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacak” dedi.

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak”

Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi. Emre Kayiş'in Anadolu Leoparı, Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan, Necip Çağhan Özdemir'in Bembeyaz, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun Birlikte Öleceğiz, Ali Tansu Turhan'ın Diyalog, Selman Nacar'ın İki Şafak Arasında, Cemil Ağacıkoğlu'nun Kafes, Tayfun Pirselimoğlu'nun Kerr, Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı ve Nazlı Elif Durlu'nun Zuhal adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden Birlikte Öleceğiz, Diyalog, Kafes ve Zuhal'in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak. Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise Anadolu Leoparı, Bembeyaz, Diyalog, İki Şafak Arasında ve Zuhal yarışacak.

Kısa Metraj ve Belgesel Film Yarışmalarına seçilen filmler açıklandı

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, Doç. Dr.Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 151 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde, Mazlum Demir'in Agna, Burcu Uğuz'un Aile Tablosu, Muhammed Seyyid Yıldız'ın “Ajotin”, Yasemin Demirci'nin Gece Kuşağı, Aziz Alaca'nın Göl Kenarı, Ali Tansu Turhan'ın İkinci Gece, Okan Avcı'nın Kaya, Volkan Güney Eker'in Larva, Musab Tekin'in Rewşen, Elif Refiğ'in Siz Biraz Uzak Kaldınız, Adar Baran Değer'in Soğuk ve Can Merdan Doğan'ın Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi adlı kısa filmleri gösterilecek.

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 49 başvuru arasından 9 film seçildi. Yarışmanın finalistleri Didem Şahin'ın Acı ve Tatlı, Ebru Şeremetli'nin An Kalır, Aslı Akdağ'ın Bekleyiş, Ersen Çıra'nın EDE Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm, Volkan Üce'nin Her Şey Dahil, Ümran Safter'in Kapıyı Açık Bırak, Mehmet Emre Battal'ın Muhtaç, Tayfun Belet'in Unkapanı: Bitmeyen Masal ve Esra Yıldız'ın Vatansız adlı belgeselleri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.