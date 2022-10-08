59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam düzenlenen Ödül Töreni ile sona erdi. Festivalin En İyi Filmi 'Karanlık Gece' seçilirken, 'Kurak Günler' adlı film, 8 ayrı kategoride ödül almaya hak kazanarak geceye damga vurdu.

1 Ekim'de geleneksel Festival Korteji, Onur ve Başarı Ödülleri ile Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle başlayan bir haftalık sinema maratonu bu akşam açıklanan Altın Portakal Ödülleri ile sona erdi. Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunumuyla Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, jüri üyelerinin yanı sıra, sanat dünyasından daha pek çok isim, yarışma filmlerinin ekipleri ve binlerce sinema sever katıldı. Festival boyunca 33 ülkeden 74 yönetmenin 66 filmi gösterilirken, Ödül Töreni gecesine ise 'Kurak Günler' filmi damga vurdu.

Nükhet Duru konseriyle hem coştular hem duygulandılar

Kapanış galasında Nükhet Duru konseri, salondakilere unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden güzel parçaları seslendiren Duru, hareketli ve duygu yüklü şarkılarıyla salondakileri hem coşturdu hem de hüzünlendirdi. Film Festivaliyle ilgili düşüncelerini de aktaran usta sanatçı, "Müzik emekçilerinden bir arkadaşınız olarak bu gece ödül alanları, almayanları, sanatın, sevginin ve birlikteliğin tadına varanları gerçekten yürekten, sevgiyle kutluyorum" dedi.

"İyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema"

Ödüllerin açıklanmasından önce sahneye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivale katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Böcek, "Kortejle başlayan festivalin coşkusu güzel şehrimizden ülkemize dalga dalga yayıldı. Hemşehrilerimle birlikte çok güzel bir hafta geçirdik. Sokaklarda buluştuk, salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla iyileştik, çoğaldık. Sevgiyle kucaklaştık. İyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Yaşadığımız her gün, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz. O, kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleriyle anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır. O, özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin, uluslararası alandaki gurur kaynağıdır. 59 yıllık tarihiyle bizi kucaklayan Altın Portakal, bugün bir kez daha sanatçılarımızın emeklerini taçlandıracak. Şimdiden ödül alacak tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Sanata değer katan tüm sanatçılarımıza, sanatçısına ve festivaline sahip çıkan tüm halkımıza, sinema emekçilerine, sponsorlarımıza, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm konuklarımıza ve gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm festival ekibine, kısacası katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilkeleriyle, devrimleriyle, fikirleriyle yolumuzu aydınlattığı, bize rehberlik ettiği için saygıyla, şükranla ve minnetle anıyorum. Onun izinden ayrılmadan; bilim ve sanatın ışığında; barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için durmadan, yılmadan, yorulmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

En iyi film 'Karanlık Gece' oldu, 'Kurak Günler' damga vurdu

Böcek'in konuşmasının ardından Ödül Töreni'ne geçildi. Jüri üyeleri tarafından ödüller şu şekilde açıklandı:

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, Jüri Özel Ödülü, 'Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada' adlı film, yönetmen Özgürcan Uzunyaşa'ya, En İyi Kısa Film 'Ben Tek Siz Hepiniz' adlı filmle Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'ye verildi.

Belgesel Film kategorisinde En iyi Belgesel Film ödülü 'Kim Mihri' filmiyle Berna Gençalp'e verilirken, Jüri Özel Ödülü, 'Düet' filminin yönetmenleri Emin İlkbağ ve İdil Akkuş'un oldu.

En İyi Uluslararası Film, 'Ziyaretçi' filmi seçilirken ödülü yönetmen Martin Boulocq'a verildi. En İyi Erkek Oyuncu, 'Mahkeme' filmindeki performansıyla Pejman Jamshidi, En İyi Kadın Oyuncu, 'Canavarlar' filmindeki performansıyla Marina Fois olurken, En İyi Yönetmen Ödülü de 'Ekmek ve Tuz' filmiyle Damian Kocur'a verildi. Jüri Özel Ödülü ise 'Valeria Evleniyor' adlı filmle yönetmen Michal Vinik'in oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü 'Kurak Günler' filmiyle yönetmen Emin Alper'in oldu.

En İyi Müzik Ödülü 'Kurak Günler' filmindeki müzikle Stefan Will'e, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 'Kurak Günler' filmindeki performansıyla Erol Babaoğlu'na, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 'Ayna Ayna' filmindeki performansıyla Laçin Ceylan aldı. En iyi sanat yönetmeni kategorisinde, 'İguana Tokyo' filminin yönetmenleri Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven'in, En iyi kurgu, 'Kurak Günler' filmindeki kurgusuyla Özcan Vardar ve Eytan İpeker'in oldu. En İyi Görüntü Yönetmeni, 'Kurak Günler' filminin yönetmeni Christos Karamanis'in oldu. En İyi Erkek Oyuncu, 'Kurak Günler' ve LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmlerindeki performanslarıyla Selahattin Paşalı ve Cem Yiğit Uzunoğlu'nun oldu. En iyi kadın oyuncu, 'Kar ve Ayı' filmindeki rolüyle Merve Dizdar'ın oldu. En iyi senaryo ödülü, 'Karanlık Gece' filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper'e verildi. Cahide Sonku Ödülü, 'Kurak Günler' filmindeki performansıyla Çiğdem Mater'e verildi. En iyi yönetmen ödülü, 'Kurak Günler' filminin yönetmeni Emin Alper'e verildi. Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, Kar ve Ayı filminin oldu. Doktor Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Ayna Ayna filmiyle Belmin Söylemez'e verildi. En iyi film ödülü, 'Karanlık Gece'nin oldu.

Ödül töreni sonrası festival, Nükhet Duru konseriyle son buldu.