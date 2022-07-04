59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplam ödül 940 bin TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışmaları için başvurular başladı. Ulusal Yarışmalar için son başvuru tarihi ise 4 Ağustos.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri 2019 yılında Altın Portakal'a geri dönen Ulusal Yarışmalar'ın Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj dallarında bu yıl toplam 940 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.

Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları'na, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 9 Ağustos 2021'den sonra tamamlanmış ve 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin websitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos Perşembe günü, saat 18.00'de sona erecek.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her yıl olduğu gibi Ulusal Yarışmalar'ın heyecanına Uluslararası Yarışma heyecanı eşlik edecek. Muhittin Böcek bu yıl ilk kez düzenlenecek Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sinemada üretime desteğinin süreceğini açıkladı.

Antalya Film Forum ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Altın Portakal Sinema Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki günlerde duyurulacağı festivalde yarışma dışı bölümlerde de yılın önemli ve merakla beklenen yepyeni filmleri izleyiciyle buluşacak.

Düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.