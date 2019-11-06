6 bin liraya yaptırılan otomobil 5'inci kilometrede yandı

Antalya'da Cevdet Aksoy, 6 bin lira masrafla yaptırdığı otomobiliyle 5 kilometrelik yol gidemedi. Aksoy, yolda motor bölümü alev alev yanan aracından güçlükle dışarı çıkabildi.

Edinilen bilgiye olay, Hürriyet Caddesi İller Bankası köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Araç kiralama işi ile uğraşan Cevdet Aksoy, arızalanan 07 ZZ 0219 plakalı otomobilini tamire götürdü. Aksoy, şanzıman sisteminde arıza olan aracını toplam 6 bin lira masrafla yaptırdı. Akşam üzeri otomobilini bir arkadaşıyla teslim alan Cevdet Aksoy, Konyaaltı ilçesine doğru yola çıktı. Gazi Bulvarı üzerinden yaklaşık 5 kilometre yol alan Aksoy'un, otomobilinin motor kısmından İller Bankası kavşağına geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı. Cevdet Aksoy ve arkadaşı hemen sağa çektikleri araçtan kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye aracı kısa sürede söndürdü. Motor bölümü ve kaputu yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Tamirden çıkan otomobilinin kısa sürede yanması karşısında sürücü Aksoy, büyük şok yaşadı. Bulvar üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, polis bölgede güvenliği sağladı. Polis ve itfaiyenin çalışmasını tamamlamasının ardından araç otoparka çekildi.

"Bir anda yanmaya başladı"

Otomobil sahibi Cevdet Aksoy, tamircide bozulan şanzımanını yaptırdıktan sora yola çıktığını belirterek, “Tamirciden 5 kilometre gelemedim arabam burada yandı. Araba geriden yağ akıta akıta gelmiş. Hareket halindeyken alev almaya başladı. Hemen aracımı durdurup kenara çektim. Dışarı çıktık” dedi.

"5 kilometre gidemedim"

Otomobilinin 60 bin lira değeri olduğunu zararının ise yaklaşık 20 bin lira civarında olduğunu kaydeden Aksoy, “Motor bölümü yandı. Tamirine 6 bin lira verdim. Binemedim, 5 kilometre yol gelemedim. Aracımı yapmazlarsa hakkımı mahkemede arayacağım” diye konuştu.