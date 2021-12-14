İhlas Haber Ajansı

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6 çocuk annesinden 34 saattir haber alınamıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesinden 34 saattir haber alınamıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesinden 34 saattir haber alınamıyor.


Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun (56), dün sabah eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı. Ailesi, kaybolan Tosun için emniyete giderek kayıp ilanı verdi. Aile en son, dün saat 23.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduğunu öğrendikleri Tosun'un hayatından endişe duyduklarını söyledi.

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