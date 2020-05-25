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6 saat süren yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Bademli mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren yangında, 8 hektarlık alan zarar gördü.


Bugün saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 15 arazöz, 1 adet dozer, 60 yangın işçisi ve 10 teknik personelle müdahale edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale çalışmaları 6 saat sürdü. Saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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