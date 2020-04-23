6 yaşına giren Adem Efe'nin polis olma hayali ayağına geldi

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Ekibi, 6 yaşına giren Adem Efe Çiftçi'nin en büyük hayalini gerçekleştirdi. Adem Efe yıllardır hayalini kurduğu polis üniformasını giydi. Polis ekipleri Bade Nur ve Ecrin Su'nun ise 8'inci yaş gününü kutladı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Ekibi bu sabah Adem Efe Çiftçi'nin Merkez Mahallesi Orman Yolu Sokak'taki Cihan Apartmanı 6. kattaki evine gitti. Polis ekipleri apartman girişinde zile bastı ve baba Muhammed Çiftçi'den Adem Efe'yi aşağıya getirmesini, ona sürprizi olduğunu söylediler. Adem Efe Çiftçi, babası Muhammed Çiftçi, anne Nazmiye Çiftçi ve küçük kardeşi bir yaşındaki Aden Sena Çiftçi oturdukları apartman bahçesine indiler. Polis ekipleri Adem Efe Çiftçi'nin yıllardır hayal ettiği polis kıyafetini takdim ettiler.

Asker selamı verdi

Aldığı hediyeden sonra asker selamı veren Adem Efe Çiftçi, polislerin yaptığı sürprizden duyduğu mutluluğu, “Hepinize teşekkür ederim” sözleri ile dile getirdi. Baba Muhammed Çiftçi ise, “Çok mutluyum. Gururluyum. Küçüklükten beri hayali. Ne zaman nerede polislerimizi görse ben de büyüdüğümde polis olmak istiyorum diyor. Okul müdürüne sürekli bana ne zaman polis kostümü getireceksin diye soruyordu. Portakal Çiçeği Ana Okulu Müdürümüz Fatih Çelik hocam da bu konuda duyarlı oldu. Onu bu hayaline kavuşturduk” dedi.

Anne Nazmiye Çiftçi de, "Ben mutluyum çok gururluyum. Teşekkür ederim Türk polislerine, müdür beye. Çok sağ olun. Küçüklüğünden beri bana polis şapkası, polis elbisesi istiyordu. Biz de alabilirdik. Ama polislerin getirmesi daha ayrıcalıklı oldu. Çok teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Benim oğlumun bir hayalini gerçekleştirdiler. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, evde kalın" mesajını verdi.

Bade'ye doğum günü sürprizi

Polis ekipleri ardından Meydan Mahallesi'ndeki Cevdet Tuncel Apartmanı 5'inci katta oturan Yılmaz ailesine geçti. Burada Bade Nur Yılmaz'ın 8. yaş gününü kutlamak için yaş pasta ikram etti. Bade Nur Yılmaz, “Bugün benim doğum günüm. Yaptıkları sürpriz için polis amcalara teşekkür ederim” dedi.

Baba Osman Yılmaz da, “Açıkçası mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Kızım Bade Nur da çok mutlu oldu. Polis memurlarından böyle bir sürpriz beklemiyordum. Sürpriz için teşekkür ederim” dedi.

Son olarak da polisler, Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi Mehmet Darıyemez Apartmanı'nda oturan Ecrin Su Tekdemir'in 8'inci yaş günü için yaş günü pastası götürdüler. Polis ekiplerinin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan Ecrin Su Tekdemir sadece teşekkür edebildi. Anne Ayşe Tekdemir, “Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hepinize çocuğum için böyle bir şey yaptığınız için” şeklinde konuştu.