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60+ Tazelenme Üniversitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan ve yetişkinlerin üniversite eğitimi aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan ve yetişkinlerin üniversite eğitimi aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.


Ziyarette, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Gerontologlar Derneği Başkanı Uzm. Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal ve tazelenme öğrencileri yer aldı. Prof. Dr. İsmail Tufan ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projelerini anlatarak, üniversitenin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde olmasını arzu ettiklerini belirtti. Ayrıca Gerontologların kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için kadro talebinde bulunuldu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın da katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yapılabilecekleri değerlendireceklerini belirterek konuyu Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönlendirdi.


TBMM'den sonra 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini ağırlayan İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya grupla yakından ilgilenerek bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

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