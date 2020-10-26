600 bin mevsimlik çiçek

Farklı türlerde 600 bin çiçeğin 117 noktada dikimi başladı. İlk çalışma, Güzeloba Mahallesi'nde Nazım Hikmet Ran Parkı'nda yapıldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, 35 dönümlük alanda kurulu bitki üretim tesisinde sonbahar ve kış dönemi hazırlıkları tamamlandı, Antalya'yı rengarenk bir görümüne kavuşturacak 600 bin çiçeğin dikimine başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aralarından kent parklarının da bulunduğu 117 noktada mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirecek. Ekipler, ilk çalışmasını Güzeloba Mahallesi'nde Nazım Hikmet Ran Parkı'nda yaptı. Yazdan kalan çiçeklerin yerini menekşe, aslanağzı alisyum gibi mevsimlik çiçek fideleri aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi mevsimlik çiçek dikiminin yanı sıra refüjler, yürüyüş yolları ve kaldırımlarda bulunan ağaçların budamalarını da yapıyor.