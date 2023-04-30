İhlas Haber Ajansı

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63 yaşındaki kayıp yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu.



Gebiz Mahallesi Dorumlar mevkiinde dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olan Fatma Altıntaş için yakınları tarafından kayıp ilanı verildi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kayıp olan Altıntaş için arama çalışması başlattı. Ekipler, uzun uğraşlar sonuncunda ormanlık alanda yaşlı kadını buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fatıma Altıntaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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