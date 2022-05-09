630 bin çiçekle Alanya rengarenk olacak

Bahar aylarının gelmesiyle, rengarenk çiçekler ve dekoratif tasarım ürünlerinin yeşil alanlarda oluşturduğu renk cümbüşü ile Alanya'da bahar coşkusu en dinamik haliyle hissediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin parklarda ve refüjlerde mevsimlik çiçekler ile yaptığı tasarımlar tüm vatandaşların ve turistlerin beğenisini topluyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Her mevsim yapmakta olduğumuz mevsimlik dikim çalışmalarımıza, bahar aylarında en renkli haliyle şehrimizin tüm bölgelerinde devam etmekteyiz. Bu yıl 630 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaparak yeşil alanlar, parklar ve refüjlerde bahar coşkusuna yakışır renkli görüntüler oluşturmayı başaran ekiplerimiz ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” dedi.