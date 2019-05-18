65 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu

4 Nisan 7 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 4 gün süren Uluslarası Kickboks Kupası Türkish Öpen European Cup Müsabakasında Avrupa üçüncüsü olan Kumluca'lı Ceren Bozyıl Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ziyaret etti.

65 kilo'da Kickboks Şampiyonası Avrupa üçüncüsü olan Kumluca Spor Lisesi Öğrencisi Ceren Bozyıl Başkan Köleoğlu'nu Hocası Mehmet Fidan ile birlikte geldi. Şampiyonaya, Kickboks Light Contact kategorisinde 29 ülkeden 3 Bin sporcu katıldı. Ceren Bozyıl, “Antalya Lara, Kundu Beach Otel'de yapılan Avrupa şampiyonasında 65 kiloda Avrupa üçüncüsü oldum. Başarımı Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu ile paylaşmak istedim. Başkanımızdan ve ilçe halkından manevi desteklerini bekliyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Köleoğlu ise “65 kilo'da Kickboks Şampiyonası Avrupa üçüncüsü olan Kumluca Spor Lisesi Öğrencisi Ceren Bozyıl'ı başarılarından dolayı kutluyorum. İlçemizden Avrupa üçüncüsü olmuş bir sporcu ilçemiz adına sevinç kaynağımız olur. Başarılarının devamını dilerim” dedi.