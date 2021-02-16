65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti

Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşlar, korona virüs aşısı vurulmak için sabahın erken saatlerinden itibaren, aile sağlığı merkezlerinde sıraya giriyor. Muratpaşa Meltem Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı vurulduktan sonra gözetim altındaki süresinin dolmasını bekleyen 72 yaşındaki Hüseyin Burdur, herhangi bir yan etki görmediğini belirterek, “Herhangi bir sıkıntı yaşamadım normal aşı vuruluyor gibiydim” dedi.

Antalya'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar Korona virüs aşısının ilk dozunu vurulmak için, sabahın erken saatlerinden itibaren sağlık kuruluşlarında sıraya giriyor. Randevu gün ve saatleri geldiğinde aşılarını olan vatandaşlar, 10 dakika boyunca herhangi bir yan etkinin olup olmadığının anlaşılması için gözetim altında tutuluyor. 65 yaş üstü vatandaşlar, ilk dozu vurulduktan 28 gün sonra ise ikinci dozu vurulmak için aile sağlığı merkezlerine gidebilecekler.

“Yaşamak için aşı vurulduk”

Korona virüs aşısının ilk dozunu vurulmak için aile sağlığı merkezine gelen 71 yaşındaki Nimet Burdur, “Yaşamak için aşı vurulduk. Şimdilik ağrı, sızı yaşamadık. Randevu alıp geldik. Biz geldiğimizde bu kadar kalabalık yoktu. Vurulan 10 dakika bekleyip gidiyor” diye konuştu.

“Aşıdan çok korkuyorum”

İlkokuldu vurulduğu aşı aklına gelince korkudan sabaha kadar uyumadığını belirten Nimet Burdur, “Sabaha kadar korkumdan uyku uyumadım. Aşıdan çok korkuyorum. Aklıma ilkokulda aşı vurulurken kaçışım geldi. Görevliler beni yakaladı, aşımı vurdu. O geldi aklıma benimde korktum ama hiçbir şey olmadı. Vurulduğumu bile hissetmedim” şeklinde konuştu.