7-12 yaş arası katılımcılarla satranç turnuvası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı ilan etmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi ile birlikte satranç turnuvası düzenliyor. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl temsilciliği işbirliğiyle 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi'nde gerçekleştirilecek satranç turnuvasına 7-12 yaş arası sporcular başvuru yapabilecek.

“Dereceye giren sporculara hediyeler”

Toplam beş 5 kategoride yapılacak olan turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek. Turnuvada birinciye bisiklet, ikinci olan sporculara akıllı bileklik, üçüncülere scooter ile birlikte kupa ve madalya verilecek. Yarışmalarda dört ve beşinci olan sporculara ise madalya verilecek. Satranç turnuvasına katılmak isteyen sporcular Antalya TSF internet sitesi adresinden kayıt ve başvurularını yapabilecek.