7. Alanya Dip Temiz Tertemiz farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

Alanya'da denizlerin temizliğine dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen Dip Temiz Tertemiz etkinliğinin bu yıl 7.'si gerçekleştirildi.

Kızılkule önünde gerçekleştirilen 7. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliğine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya Sörf Kulübü Üyeleri, Suda Arama Kurtarma Derneği, Antalya Sea Lion ve Alanya Rotarak Üyeleri katıldı. Sıfır atık mavi projesi kapsamında desteklenen bir çalışma ile beraber, denizlerin temizliğine dikkat çekmek için bir farkındalık oluşturma amacı ile 7. kez düzenlenen etkinliğe, yoğun bir katılım oldu.

“Farkındalık etkinliğimizle toplum bilinçleniyor”

7. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliğine katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın Dünya'nın en güzel, en huzurlu, en mutlu ve en güvenli şehri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Bizler doğayı ve çevreyi çok seviyoruz. Şehrimizi bölgenin en güzel ve en temiz kentlerinden birisi yapmak için çalışıyoruz. Denizimiz, kumumuz, güneşimiz bize değer katan en önemli unsurlardan. Denizimizin temizliğine dikkat çekmek amacıyla 7 yıldır bu farkındalık etkinliğini düzenliyoruz. Bilindiği üzere sıfır atık projelerimizle son yıllarda sürekli ödül alan bir belediye haline geldik. Bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir kent bırakmak adına çalışıyoruz. Bugün yapılan etkinlikte biz daha fazla çöp çıkacağını düşünürken yaptığımız farkındalık etkinliğiyle bilinçlenen vatandaşlarımızın daha az çöp bıraktığını fark ettik. Bu da etkinliğimizin işe yaradığını, bizlerin iyi yolda olduğunu gösteriyor” dedi.

7. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliği deniz altında mavi bayrak açılması ile tamamlandı.