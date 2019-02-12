7 kişinin yaralandığı kazada korku ve panik anları araç kamerasına yansıdı

Antalya'nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı halk midibüsünün devrildiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 7 kişinin yaralandığı kaza anında yaşanan korku ve panik anları da araç içi kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde Kiriş Mahallesi sınırları içinde D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Kumluca'dan Antalya'ya gitmekte olan Deniz Çulhalı idaresindeki 31 GB 591 plakalı minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp aynı yöne gitmekte olan Savaş Söylemez idaresindeki 07 K 2527 plakalı halk midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkıp savrulurken içinde şoförle birlikte 11 kişinin bulunduğu midibüs yolda ters dönerek devrildi. Seyir halindeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Minibüste bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken devrilen halk midibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kemer'deki hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüleri polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı kameralarda

Kaza anı halk midibüsü kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Minibüsün, midibüse yandan çarpmasıyla yaşanan kazanın ilk anlarında yolcuların yüzündeki korku ve panik kameralara tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcular birbirlerinin üzerine savruldu. Kameralardan biri midibüs yoldan çıkıp karayolu kenarındaki kayalıklara çarpmasıyla birlikte siyaha dönerken ikinci ve üçüncü kamerada şoför ile yolcuların yerlerinden savrulması görülüyor. Savrulan yolcular aracın devrilip hareketsiz kalmasıyla birlikte yerlerinden kalkmaya çalışıyor.

Midibüs şoförü de savrulduğu yerden kalkarak hemen ön kapıyı açıp yolcuları tahliye etmeye çalıştı. Aralarında yaralıların bulunduğu yolcular tek tek aracı terk ederken kazanın şokunu üzerinden atamayanlara ambulanslarda müdahale edildi.

Halk midibüsüne yandan çarpan minibüs sürücü Deniz Çulhalı ise aracın kaydığını, şeridi koruyup kurtarmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi.