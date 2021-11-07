Alanya'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi. Festivalde 21 farklı ülkeden katılan; 10 yaşından 80+ yaşına kadar 36 farklı kategoriden kadın ve erkek toplamda 620 sporcu mücadele etti.

Festival 5 gün boyunca Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı, Cebelireis'in eşsiz doğasında ve Leartes Antik Kenti, Kızılalan, Damlataş Bölgesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane parkurlarında gerçekleştirildi. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen organizasyonda sporcular harita ve pusula yardımıyla belirlenen noktaları buldu.

Kızılkule Meydanı'nda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ve federasyon yetkilileri verdi. Festivali katılım gelirinin bir kısmı LÖSEV' e bağış yapıldı.