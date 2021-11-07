İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

Alanya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 7.

Alanya'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi. Festivalde 21 farklı ülkeden katılan; 10 yaşından 80+ yaşına kadar 36 farklı kategoriden kadın ve erkek toplamda 620 sporcu mücadele etti.


Festival 5 gün boyunca Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı, Cebelireis'in eşsiz doğasında ve Leartes Antik Kenti, Kızılalan, Damlataş Bölgesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane parkurlarında gerçekleştirildi. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen organizasyonda sporcular harita ve pusula yardımıyla belirlenen noktaları buldu.


Kızılkule Meydanı'nda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ve federasyon yetkilileri verdi. Festivali katılım gelirinin bir kısmı LÖSEV' e bağış yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.