70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in batı mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Okurcalar Mahallesi'nde başlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yücel, “Söz verdiğimiz gibi 70 kilometrelik yolu en kısa sürede asfaltlayacağız. Tüm mahallelerimizi kaliteli ve konforlu yollara kavuşturacağız” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından Okurcalar Mahallesi'nde Okurcalar kavşağından turizm bölgelerine ve yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan İlifos Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla caddenin güneyindeki yol da mekanik sıkıştırma işleminin ardından asfaltlanıyor.

“Kısa sürede 70 kilometrelik yolun asfaltını tamamlayacağız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Batı mahallelerimizde yol, asfalt ve altyapı noktasında vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini en hızlı ve etkin şekilde yerine getirmek için ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Bir yandan asfalt hazırlığı diğer yandan asfalt çalışması sürüyor. Sezon içerisinde 70 kilometrelik yolu kaliteli ve konforlu bir ulaşım için hazır hale getireceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.