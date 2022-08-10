7,5 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarmaya yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan firariyi yakaladı.

Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi'nde; nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan operasyonda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı yapma suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.T. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.