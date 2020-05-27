İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan İncircik Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların 75 yıllık içme suyu hasreti Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla sona erdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan İncircik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların 75 yıllık içme suyu hasreti Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla sona erdi. Bugüne kadar içme suyu şebekesi bulunmayan Ovacık halkı döşenen içme suyu şebekesi sayesinde kuyu suyundan kurtulup musluk suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı.


Kumluca'da bulunan İncircik Mahallesi Ovacık mevkiindeki vatandaşların su çilesini bitirmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bölgeye yeni bir hat çekerek içme suyu ulaştırdı. Döşenen 600 metrelik boru hattı sayesinde ömürleri boyunca evlerinde hiç musluk suyu kullanamamış olan vatandaşlar sağlıklı ve temiz suya kavuştu.



75 yıl sonra içme suyuna kavuştular


Evlerine kadar gelen içme suyunun sevincini yaşayan ve duydukları memnuniyeti ifade eden İncircik Mahallesi Muhtarı Galip Karakuş, “Babam 75 yıldır su görmedi, kurtlu kuyu suyu içiyorduk. Temiz suya kavuştuk” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.