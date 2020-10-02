78 yaşındaki işçi çavuşu Şerife nine, pandemi döneminde çalışabilmek için validen izin istedi

Türk'ün İlk Er Meydanı olan tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerine de ev sahipliği yapan ilçe hakkında yöneticilerinden bilgi aldı. Kooperatif deposunda 78 yaşındaki işçilerin çavuşu olduğu öğrenilen Şerife Aytar ile özellikle ilgilenen Vali Yazıcı, "Şerife Teyzemiz bu yaşta çalışma aşkıyla göz dolduruyor. Kaldı ki pandemi sürecinde çalışmasının engellenmemesi için de bizden yardım istiyor. Enerjisi ve çalışma azmiyle pek çok gencimize taş çıkartacak olan Şerife Teyzemizi kutluyorum. Ne yüce gönüllülük" dedi.

Pandemi sürecine rağmen ilçelerdeki çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek için gezilerine devam eden Vali Ersin Yazıcı, tarihi Elmalı'yı ziyaret etti. Vali Yazıcı, Elmalı Kaymakamı Harun Kazez'den ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra, kurum müdürleriyle toplantıya katıldı. Toplantıda Elmalı'nın eğitim alt yapısı, ekonomisi, sosyokültürel yapısı ve pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Burada konuşan Vali Yazıcı, “Bizler bu makamlarda Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyoruz. Halka hizmette hızlı ve çözüm odaklı davranarak vatandaşlarımızla iletişimimizde saygı ve hoşgörülü olmalıyız. Devletin memuru olarak, devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınalım. Verdiğiniz hizmetlerle ilgili memnuniyet anketleri düzenleyin. Verdiğiniz hizmetleri ölçerek daha kaliteli işler ortaya koyalım” dedi.

Pandemi sürecine de değinen Vali Yazıcı, “Önümüzdeki süreç çok önemli. Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanları olarak örnek teşkil edecek duyarlılıkla maske, mesafe, temizlik kurallarını eksiksiz yerine getirmelisiniz” diye konuştu.

Elmalı bilgilendirme toplantısının ardından Vali Yazıcı, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş'ı ziyaret ederek ilçe hakkında sohbet etti.

Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet daha sonra Elmalı Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Halil Öztürk'ten belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ve ilçe hakkında bilgilerin alındığı ziyarette, pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilgili konuşuldu.

"Kooperatifçilik bölge ürünlerinin pazarlanmasında önemli"

Elmalı ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Vali Yazıcı, Antalya'nın çeşitli semtlerinde 16 adet şubesi bulunan, süt ve süt ürünleri, meyve yıkama ve paketleme üzerine faaliyet yürüten “Elmisko Kooperatifi”ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Salih Kurubaş'tan süt, süt ürünleri, üretim kapasitesi ve kooperatif hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, kooperatifin bölge ekonomisine katkı sunmada önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Salih Kurubaş açıklamasında, “1972 tarihinde yıllık 30 bin ton elma üretilen Elmalı ilçesinde, soğuk hava deposu yapmak için kurulan kooperatif; çiftçilerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların temin edilmesiyle işe başlamıştır. Kuruluş yıllarında kooperatif özellikle traktör ve ekipmanları ile ilaç, gübre, ilaçlama aletleri temin etmek suretiyle üretimde verimin ve kalitenin artırılmasına katkıda bulunmuştur. Daha sonraki yıllarda kooperatif için; içinde hazır binası bulunan 5 Bin metre kare arazi satın alınmış olup Nisan 2006 süt ürünleri fabrikası kurulmuştur. Nisan 2006 yılında kooperatif kendi fabrikasında süt ve süt ürünleri, üretim ve satışına başlamıştır” dedi.

78 yaşında çalışan Şerif'e Aytar'a övgü

Elmisko Kooperatifi'nin soğuk hava deposunu da ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, depoda çalışan işçilerle sohbet etti. 78 yaşındaki işçilerin çavuşu olduğu öğrenilen Şerife Aytar ile özellikle ilgilenen Vali Yazıcı, “Şerife Teyzemiz bu yaşta çalışma aşkıyla göz dolduruyor. Kaldı ki pandemi sürecinde çalışmasının engellenmemesi için de bizden yardım istiyor. Enerjisi ve çalışma azmiyle pek çok gencimize taş çıkartacak olan Şerife Teyzemizi kutluyorum. Ne yüce gönüllülük. Şerife Teyzemiz tüm halkımıza güzel bir örnek. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge çiftçilerini ziyaret

Ekim ayının girmesiyle elmaların da ağaçlardan toplanmaya başlandığı Elmalı ilçesinde, çiftçilik yapan Süleyman Sarıoğlu ve Yasin Sarıoğlu'na ait elma bahçesini de ziyaret eden Vali Yazıcı, bahçede elma topladı. Bahçe sahipleriyle elma yetiştiriciliği hakkında sohbet eden Vali Yazıcı, hasadın bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Vali Yazıcı, 2000 yılında vatani görevini yapmak üzere Tokat'ın Turhal ilçesi Çerdiğin kırsalında terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak'ın ailesini ziyaret etti. Şehide Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Yazıcı, anne ve baba Çakmak ile sohbet edip hatırlarını sordu. Yazıcı aileye, her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade etti.