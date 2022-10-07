79 yaşındaki Sanatçı Salih Güney, Antalya'da sağlık kontrolü yaptırdı

Antalya Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da rutin sağlık kontrolünden geçen ve sağlık problemi bulunmayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Salih Güney, "Yeşilçam, Altın Portakal ile bütünleşmiştir ve bizim için onur ve gururdur. Festival yaşasın diye sürekli katılım göstereceğim, burada gösterilen sevgi benim için parayla satın alınamayacak bir servettir" dedi.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gelen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Salih Güney, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Güney'in, yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık problemi olmadığı ortaya çıktı.

“Herkes yılda 1 kez sağlık kontrolü yaptırmalı”

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu Salih Güney, “Herhangi bir sağlık sorunum yok. Altın Portakal Film Festivali'ne gelmişken fırsattan yararlanıp hastaneye geldim. Tüm kontrollerimi yaptırdım. Yılda en az 1 kere gelip herkesin kontrollerini yaptırması gerekiyor” diye konuştu.

“Yeşilçam, Altın Portakal ile bütünleşmiştir”

Altın Portakal'a her yıl katılmaya devam edeceğini kaydeden Güney, “Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yaşaması lazım. Cumhuriyetimizin en eski festivallerinden ve bizim için çok kıymetli. Yeşilçam, Altın Portakal ile bütünleşmiştir. Bizim için onur ve gururdur. Yıllardır festivale katılım sağlıyorum. Festival yaşasın diye sürekli katılım göstereceğim. Burada gösterilen sevgi benim için parayla satın alınamayacak bir servettir” ifadelerine yer verdi.