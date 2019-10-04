7'nci ÜTCD Kongresi başladı

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen, ÜTCD Kongresi başladı. 6 Ekim'e kadar devam edecek kongrede, 945 katılımcının yanı sıra 115 Türk, 23 yabancı konuşmacı yer alacak. Aynı zamanda kongrede, yabancı doktorlar tarafından 7 konferans verilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan kongrede, açılış filmi izletildi. Açılış filminde yer alan konuşmasında katılımcılara mesajlar ileten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve ÜTCD Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, bakış açısının sadece bilim olmadığını, bilime yön veren, geliştiren ve insanın insan olmasında giden yolda neler yapıldığının ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Diğer insanların faydasına sunabildiğini de görüyoruz”

Şanlıurfa'da bulunan tarihi Göbeklitepe'ye değinen Gürgan, “Göbeklitepe'de 12 bin yıl önce yaşanan neydi? Niye insanlar ilk defa beraber gelerek tanrılara tapınma ihtiyacı duydular ve sonra üzerini örterek, bu tapınakları diktiler? Bu medeniyet neydi? Şanlıurfa'dan 150 kilometre gittiğimizde de milattan önce çeşitli medeniyetlere, inanışlara, dinlere misafirlik yapan toprakları görüyoruz. Bir taraftan ise bilimin sadece bilim olarak kaldığını, fizik, kimya, sosyoloji hatta gastroenterolojisi, en sonunda dinin kendisiyle bir bilim olduğunu ve insanoğlunun bunların hepsini karıştırıp, diğer insanların faydasına sunabildiğini de görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İzletilen filmin ardından kürsüye çıkan Gürgan, kongreye katılım gösteren ve destekte bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Kongrede, ÜTCD Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan tarafından, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin'e plaket verildi.

Dört gün sürecek olan kongrede üreme tıbbı ve cerrahisi alanındaki tartışmalı ve güncel konular, dünyada ve Türkiye'de üreme endokrinolojisi, infertilite, yardımcı üreme teknikleri, insan üremesi ile ilgili genetik ve moleküler biyoloji; yeni teknik gelişmeler ile ilgili çalışmaları ile isim yapmış klinisyenler ve bilim insanları tarafından interaktif bir şekilde tartışılacak.