7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor

Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Belediyesi destekleriyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde, Alanya Doğa Sporları Kulübü ve NEO Doğa Sporları kulübü işbirliğiyle 01-06 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl si gerçekleştirilecek olan festivalde 21 ülkeden 421 i yabancı 502 sporcu yarışacak. Her gün farklı etabın olacağı festivalde yarışmacılar; Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı, Cebelireis ve Leartes Antik Kenti, Kızılalan, Damlataş Bölgesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane parkurlarında yarışacak. 6 Kasım saat 13.00'da tüm sporcular ve katılımcıların eşliğinde ödül töreni Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilecek.