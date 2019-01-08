8. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Antalya'da

Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi düzenlenecek.

Kongre hakkında bilgi veren Kongre Başkanı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez, “Tarımsal üretimde üreticilerin ihtiyaçları, tüketicilerin talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda gün geçtikçe yeni üretim teknikleri ve üretim sistemleri geliştirilmekte, bu yöndeki değişimler kendini bitki besleme ve gübreleme alanında da göstermektedir. Dolayısıyla yeniliklerin takibi ve adapte edilmesi konusunda Bitki Besleme ve Gübreleme bilim camiasınca yürütülen bilimsel araştırmaların sonuçlarının paylaşılması ve gübreler ve gübreleme alanında faaliyet gösteren sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi büyük bir önem arz etmektedir.” diye konuştu.

Kongreyi, Bitki Besleme ve Gübreleme alanındaki gelişmelerin ve güncel bilgilerin aktarılması, bu konuda tamamlanmış bilimsel araştırmalara dair sonuçların paylaşılması ve tartışılması amacıyla düzenlediklerini belirten Sönmez; “Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak kamu ve özel kuruluşlarımızın desteğiyle Antalya'da gerçekleştireceğimiz 8. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi'ne tüm ilgililerin katılımlarını bekliyoruz.”dedi.