8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karısını ve oğlunu bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşanılan tartışmanın ardından karısı ve oğlunu bıçaklayan şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu. Ağır yaralanan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartman 1. kat dairesinde meydana geldi. 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı. Yaşanılan kavganın ardından

Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız(44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bugün eve Mustafa Yıldız'ın Denizli'de yaşayan 2 halası gelerek çiftleri barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız'ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18)'ı bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.'nın da(14) elini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralanan anne ve çocukları Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız (14) ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Yıldız ve oğlu F.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.