8 Mart'a özel, Resim ve Seramik Yarışması başvuruları başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel her yıl geleneksel olarak düzenlediği Resim ve Seramik Yarışması için başvurular başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Resim ve Seramik Yarışması için başvurular başladı. 4 Mart Pazartesi gününe kadar yarışma için başvuru yapılabilecek. Düzenledikleri bu tür sosyal içerikli etkinliklerle kadın farkındalığına dikkat çekmek istediklerini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın resim bölümü için Belediye Hizmet Binası önünde canlı performans düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, resim ve seramiğe ilgi duyan tüm kadınları bu yarışmaya katılmaya davet etti.

Yarışmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenecek olan sergi ve ödül töreniyle son bulacağını belirten Başkan Böcek, birinci gelen eserin sahibine bin 500 lira, ikinciye bin lira, üçüncüye de 500 lira para ödülü verileceğini bildirdi.