8 ülkeden 15 heykeltıraşın 10 bin ton üzerinde kum kullandığı festivale 200 bin ziyaretçi bekleniyor

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kum Heykel Festivali, 'Sea Legends-Deniz Efsaneleri' temasıyla yaz sezonunu açıyor. Yaklaşık 10 bin ton kumun kullanıldığı heykellerin en çok dikkat çekeni ise yapımı 3 haftayla en uzun süren ve bin ton kumun kullanıldığı Keops Piramidi oldu. Festivalde ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk heykeline özel bir köşe hazırlandı.

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin 2019 yılı teması 'Sea Legends: Deniz Efsaneleri' olarak belirlendi. 8 ülkeden 15 heykeltıraşın yaklaşık 3 hafta boyunca uğraştığı heykellerin çalışması tamamlandı. Bu yıl ki temasının dışında geçtiğimiz festivallerde de yer alan heykellerle birlikte toplamda 150'ye yakın eserle ziyaretçilerin beğenisine sunulan eserlerde 10 bin ton üzerinde kum kullanıldı. 10 Mayıs Cuma günü açılacak festival, yaz sezonunda saat 09.30 ile 23.00 arasında ziyaret açık kalacak, akşamsa saatlerinde led ışıklarla süslenen alanın gece görünümü ise mistik bir havaya bürünecek.

Atatürk'e özel köşe

Yeni temasıyla Levietan, Captan Silver, Deniz Kızı ve atı, Poseidon gibi heykellerin yanı sıra, Hollywood karakteri olan AquaMen Heykel'in de yer aldığı festivalde, Mustafa Kemal Atatürk heykeline özel bir alan hazırlandı. Üzeri dev Türk Bayrağının olduğu koruma tentesiyle kapatılan heykel, festival alanının ilk giriş kısmında yer aldı.

Hayal mahsulü ve mitolojik temalar

Bu yıl ki organizasyonu ziyaretçilerin oldukça beğeneceğini dile getiren Festival Direktörü Cem Karaca, çalışmaların bugün itibariyle sonlandığını ve Cuma günü yaz sezonuna merhaba dediklerini kaydetti. Festivalde, deniz efsaneleri dışında dünya harikalarından da örnekler olduğuna dikkat çeken Karaca, ziyaretçilerin masalsı bir ortamda hayal mahsulü ve mitolojik temalardan gelen güzel eserleri görebileceklerini söyledi.

Tüm eserler arasında en çok zorlanılan eserin Keops Piramidi olduğunu anlatan Karaca, “3 heykel tıraşla yaklaşık 2.5 haftada tamamladıkları bir heykel. Aslında baktığınız zaman çok düz gibi görünen, çok fazla detayı görünmüyor ama teknik olarak yapılması en zor olan heykel o oldu. Diğer heykellerimiz de ayrı bir eser, ayrı bir emek taşıyor ama Keops Piramidi yapım süresi ve yapan sanatçı sayısını düşünürsek en zor olanı diyebilirim” diye konuştu.

200 bin ziyaretçi hedefi

Antalya'nın 15 milyon civarında bir turist ağırlama hedefinin kendi ziyaretçi hedeflerine de yansıdığını aktaran Karaca, “Bu senede 150-200 bin arasında bir ziyaretçi sayısı ulaşmayı planlıyoruz. Geçen yıl 150 bine yaklaşmıştık. Bu sene turizme orantılı olarak ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış öngörüyorum” ifadelerini kaydetti.