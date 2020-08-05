İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü, polis merkezine giderek itiraf etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir genç, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine giden polis ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.


Olay, Kasaplar Mahallesi Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y'yi (8) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden S.Y., Türkbeleni'ndeki çamlık alanda kardeşini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Seyit Taha Y. cansız bedeniyle karşılaştı. 112 sağlık ekibi ise Seyit Taha Y. öldüğünü belirledi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde gerekli incelemelerde bulunurken, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu bildirilen S.Y. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.