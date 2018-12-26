80 yıllık Alanyalılar hayatlarında ilk kez Alanya Kalesi'ne çıktılar

Alanya Belediyesi, Sapadere Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşlı vatandaş için Alanya Kalesi gezisi düzenledi.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sapadere Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşlı vatandaş için Alanya Kalesi gezisi düzenledi. Damlataş Mağarası'nda başlayan gezi, Teleferik ile Ehmedek ve İç Kale'de devam etti.

Alanya Kalesi'ni büyük bir ilgiyle gezen yaşlılar, gezinin ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Öğretmen Evi'nde organize edilen yemekte bir araya geldi. Kendilerine verilen hizmet için Başkan Yücel'e teşekkür eden yaşlılar ilk kez Alanya Kalesi'ne çıktıklarını söylediler.

“Yaşlılara yönelik Alanya kalesi gezilerimiz devam edecek”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kalesi'ni görmeyen kalmasın diyerek projenin devam edeceğini müjdeledi. Başkan Yücel, “Kalemiz bizlere atalarımızdan miras. Bu mirası da görmek herkesin hakkı. Kırsal mahallelerimizdeki yaşlı vatandaşlarımıza yönelik başlattığımız bu projeyle haftanın 2 günü onları evlerinden alacağız. Kaleyi gezdireceğiz ve yine evlerine bırakacağız” dedi.

Yaşlılara yönelik Alanya Kalesi'ne düzenlenen gezinin, Sapadere Mahallesi'nin ardından Yaylakonak Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşlarla devam edeceği açıklandı.