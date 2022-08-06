800 rakıma deneme amaçlı sera kurdu, tonlarca domates ve biber yetiştiriyor

Antalya'nın İbradı ilçesi 800 rakımlı Ürünlü Mahallesinde son yıllarda artan meyve üretiminin yanında sebze üretiminde de önemli ölçüde artış göstermeye başladı.

800 rakımlı Ürünlü Mahallesinde yaşayan Ömer Yazıcı ilk olarak 2017 yılında deneme amaçlı yapmış olduğu 7 dönümlük serada 2 yıl süre ile domates yetiştirdi. Daha sonra ise seranın bir bölümüne deneme amaçlı biber ekti. Bugün ise 7 dönüm seranın 5 dönümünde biber, 2 dönümünde ise domates yetiştiriyor. 5 bin metre kare serada bir sezonda yaklaşık 30 ton biber, 2 bin metre kare seradan ise 20 ton domates elde ediyor.

Seraların sorumlusu Mehmet Özyürek, Ömer Yazıcının 2017 yılında deneme amaçlı sera yaptırdığını ve 2 yıl süre ile domates yetiştirdiklerini söyledi. Serada yetiştirdikleri domateslerden oldukça iyi ürün aldıklarını söyleyen Özyürek, “7 dönümlük serada ilk 2 yıl süre ile domates yetiştirdik. 2 yıl aradan sonra ise biber denemesi yaptık. Bunda da çok iyi ürün elde etmemizin ardından 5 bin metre kare alanda biber, kalan 2 bin metre kare alanda ise domates yetiştirmeye başladık. Oldukça da iyi ürün alıyoruz” dedi.

15 Temmuz'da domates hasatına başlandı

5 mayısta domates ve biber ekimini gerçekleştirdiklerini anlatan Özyürek, “Domates ve biber hasatımıza 15 Temmuz tarihinden itibaren başladık. Domates hasatımız yaklaşık olarak 2 ay devam edecek. Domatesin dönümünden ortalama 8-10 civarında toplamda ise sezonda 20 ton domates hasadı gerçekleştireceğiz. Domatesleri pazarlama sorunumuz yoktur. Akseki ve İbradı ilçelerinde satışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Biberler Antalya haline

5 dönümlük biber serasının hasatının yılsonuna kadar sürdüğünü söyleyen Özyürek, “Biber hasadımız yılsonuna kadar sürüyor. Bir dönümünden yaklaşık 5-6 ton civarında biber elde ediyoruz. Toplamda ise 25-30 ton arasında biber yetiştiriyoruz. Biberleri ise doğrudan Antalya haline gönderiyoruz. Hem domates, hem de biber üretimimiz oldukça iyi” olduğunu ifade etti.

Ürünler organik

Ürünlü mahallesinin denizden yüksekliğinin 800 metre olduğunu ve burada yetişen sebzelerin daha dayanıklı olduğuna dikkat çeken Özyürek, “Domates ve biberlerimiz tamamen organiktir. Hem domatesin, hem de biberin kalitesi oldukça iyi. Ürünlerimizi haftada iki kez topluyoruz”