800 yılık han gelin-damat adaylarının gözdesi oldu

Mabel Matiz'in, ‘Maya' albümündeki ‘Sarmaşık' şarkısının klibini çektiği 800 yıllık Evdirhan Kervansarayı, gelin damat adayları için dış mekan çekimlerinin uğrak adresi oldu.

Tarihi dokuda mutlu anları ölümsüzleştirmek isteyen genç çiftler 13. yüzyıldan kalma Evdirhan'ı tercih ediyor.

Döşemealtı Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ortak çalışmasıyla yeniden canlandırılan 800 yıllık Evdirhan müzisyenlerin de ilgisini çekti. Türkiye'nin yakından tanıdığı pop sanatçısı Mabel Matiz, ‘Maya' albümündeki ‘Sarmaşık' şarkısının klibini Evdirhan'da çekti. Eren Yıldız'ın yönettiği videoda, Döşemealtı ilçesinde bulunan, yaklaşık 30 bin halı ve kilimin güneş ışığı altında bekletildiği arazi de kullanıldı. Tarihi mekanda çekilen klip, video içerik paylaşımı sağlayan Youtube'de 56 milyon izlenmeye ulaştı.

Matiz'in klibinin ardından Evdirhan, tarihi ve kültürel gezi meraklıları, gelin damat ile anne -baba adaylarının da dikkatini çekti. Tarihi Evdirhan mutlu anları ölümsüzleştirmek isteyen genç çiftler, anne- baba adaylarının dış mekan çekimleri için uğrak yeri haline geldi.

Tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Döşemealtı ilçesinde yer alan ve Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından 1219'da yaptırılan Evdirhan kent merkezinde ayakta kalan Selçuklu eserleri arasında yer alıyor.