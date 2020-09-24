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81 il valiliğine "Temasların doğru bilgilendirilmesi "genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde Türk Ceza Kanununun 206’ ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağını açıkladıİçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde Türk Ceza Kanununun 206' ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağını açıkladı


İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Korona virüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak. Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206' ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek.


Genelgede, gelinen aşamada Korona virüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi. Korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara, bildirimlere ilişkin olarak İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesince “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı” hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

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