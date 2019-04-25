İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

81 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Antalya'dan 105 şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde haklarına yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda Antalya’da 105 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde haklarına yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda Antalya'da 105 şüpheli yakalandı.



25 Nisan 2019 tarihinde 81 ilde adli makamlarca haklarında "Yakalama Emri" bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce eş zamanlı çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya ili ve ilçelerinde, il ve dış il mahkemelerince aranan toplam 220 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 67 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 60 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 45 şahıs olmak üzere toplam 105 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.