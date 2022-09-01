81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi

Öğretmen evinde, Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Yılmaz ile Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal'dan oluşan komisyonda, mülakata katılan 162 kişinin müracaatları değerlendirildi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, “Bilindiği gibi birkaç yıldır okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu çerçevede yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 81 personel alımı yapılacak. 81 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak" dedi.