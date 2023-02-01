81 kişilik okul temizlik görevlisi işi için 151 başvuru

Korkuteli'nde 81 kişilik iş için başvuruda bulunan 151 kişi, öğretmenevinde mülakattan geçirildi. Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Güven ile Bilal Uysal'dan oluşan komisyonda, mülakata katılan 151 kişinin müracaatları değerlendirildi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, "Bilindiği gibi birkaç yıldır okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. 2022-2023 yılı ilk yarıyıl tatili arasında 81 yardımcı personel almıştık. İkinci eğitim öğretim yılı için de 81 personel alımı yapılacak. 81 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu çerçevede 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde çalıştırılmak üzere, Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde ücreti İŞKUR tarafından ödenmek üzere kurumumuza bağlı okullarda 6 Şubat 2023-16 Haziran 2023 tarihleri arasında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere asgari ücretli 81 personel alınacak. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz" dedi.