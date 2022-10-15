835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı

Antalya'nın Alanya ilçesine ‘Artania' isimli kruvaziyer büyük kısmı Alman olan 835 yolcusu ve 500 mürettebatıyla geldi. Gün boyu kenti gezecek olan kafile, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Meis Adası'ndan hareket eden Bahama bandralı 1984 model ‘Artania' isimli kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya limanına yanaştı. Alanya'ya gelen kruvaziyerde çoğunluğu Alman vatandaşı 835 yolcu ve 500 mürettebat bulunuyor. Gün boyu Alanya'nın tarihi ve kültürel noktalarını gezecek olan turistler, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.