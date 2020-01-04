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9 aydır birlikte yaşadığı kadına darp ve tecavüzden tutuklandı

Antalya’da evli ve 4 çocuk babası Yunus S.

Antalya'da evli ve 4 çocuk babası Yunus S., 9 aydır nikahsız birlikte yaşadığı S.B.'yi darp ve tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya'nın ilçesinde bir otelin mutfak bölümünde çalışan evli ve 4 çocuk babası Yunus S. (42), 9 aydır nikahsız birlikte yaşadığı S.B.'yi (35) darp ve tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. İddiaya göre Manavgat Gültepe Mahallesi'nde 9 aydır nikahsız birliktelik yaşayan S.B. ve Yunus S. arasında sorun yaşanmaya başladı. İddiaya göre pazartesi gecesi yaşanan tartışma sırasında Yunus S., S.B.'yi darp ettikten sonra tecavüz etti.


Salı günü jandarmaya sığınan S.B., Yunus S. ile 9 aydır birlikte olduğunu belirterek, “Bir süredir sorun yaşamaya ve aramızda tartışmalar olmaya başladı. Pazartesi gece geç saatlerde tartışmamızın ardından Yunus, tehdit ederek beni dövdü. Ardından 2 defa benimle zorla ilişkiye girdi” şeklinde şikayette bulundu.



Nitelikli cinsel istismar


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Yunus S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yunus S. savcı tarafından sorgulanmasının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu bildirilen Yunus S. ‘nitelikli cinsel istismar', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', ‘basit yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.B. ise talebi doğrultusunda Antalya Kadın Sığınma Evine gönderildi.

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