9. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları sona erdi

Bu yıl 9'ncusu düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları'na 13 ülkeden yaklaşık 750 sporcu katıldı. Sporcular, 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Run to Sky ve 12 kilometrelik KemerRun etaplarında dereceye girebilmek için ter döktü.

Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'dan yarışlara katılan sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için koştu. 12 kilometrelik Kemer parkurunu koşan sporcular, startın verildiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yarışı tamamladı. 27 ve 65 kilometrelik parkurda ise sporcular 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için mücadele etti. Soğuk ve yağışlı havada zaman zaman zor anlar yaşayan sporcular, Kemer'in doğal güzellikleri içerisinde koştu.

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini, Kemer Kaymakamı Çam, Belediye Başkanı Topaloğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baytekin verdi. Ödül töreninde konuşan Kaymakam Çam, soğuk ve yağışlı hava şartlarında yarışı tamamlayan tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi.

Çam, yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, “Yarışların Kemer'e kattığı değer çok önemli. Bu tür organizasyonların sayısının artması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise , zorlu hava şartlarında yarışan ve parkurları kazasız şekilde tamamlayan tüm sporcuları tebrik ettiğini belirterek, Kemer'in ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Yarışların Koordinatörü Polat Dede de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye personeline teşekkür ettiklerini söyledi.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen ödül törenine Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kemer Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akbaba, Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları Koordinatörü Polat Dede, sporcular ve davetliler katıldı.