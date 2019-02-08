9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Ünal Hülür, sigara kullanımının kanser, akciğer, kalp ve damar gibi birçok hastalığa yol açtığına dikkat çekti.

Sigara kullanımının sadece kişiye değil, yanında dumana maruz kalanlara da zarar verdiğini dile getiren Hülür, “Sigara ve tütün, dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerdir. Sigara ve tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmekte olup dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.”ifadelerine yer verdi.

Hülür, dünyada her yıl yaklaşık 600 binin üzerinde kişinin tütün dumanına maruz kalma sonucu öldüğünü,Türkiye'de ise bu rakamın yaklaşık 100 bine ulaştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sigarayı bırakma evresinde vücutta kan oksijen düzeyinin düzeldiğini ifade eden Hülür, bunun yanında kişide kalp krizi geçirme riskinin azaldığını, tat ve koku duyusunun artmaya başladığını, nefes alıp vermenin rahatladığını ve akciğer kanserine yakalanma riskinin sigara içenlere göre yüzde 50 azaldığını vurguladı.

"Merkezler"

Sigara bırakma polikliniklerinde, sigarayı bırakmaya karar veren kişilere danışma ve destek hizmetleri verildiğini belirten Ünal Hülür, “Kişiye uygun tedavi yöntemi ile takipleri yapılmaktadır. İlimizde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Kemer Devlet Hastanesi, Kumluca Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi, Muratpaşa Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi, Konyaaltı Şehit Muhammed Oğuz Kılıç Sağlıklı Hayat Merkezinde Sigara Bırakma Poliklinikleri hizmet veriyor. Ayrıca sigarayı bırakmaya karar veren vatandaşlarımız ALO 171 Sigara Danışma Hattı'ndan ücretsiz bilgi talebinde bulunabilirler.”dedi.