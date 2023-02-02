9. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması yeteneklerini bekliyor

Kepez Belediyesi'nin amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin Türk Müziğine kazandırılmasını hedeflediği ve her yıl geleneksel olarak ulusal çapta düzenlediği Kepez Müzik Ödülleri Yarışması genç yeteneklerini bekliyor.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği müzik yarışması “Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri”nin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek. Genç yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesini ve her yıl bir başka usta isimlerin şarkılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren yarışma için son başvuru tarihi 21 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kepez Belediyesi'nin organize ettiği yarışmaya 18 ve 50 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar katılım sağlayabilecek.

Yarı final 22-23 Mayıs'ta

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzik yeteneklerini bekleyen yarışmanın ön elemesi 24 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında belirlenecek. Yarı Finale hak kazanan adaylar 29 Nisan'da duyurulacak. Yarı Final 22-23 Mayıs'ta, final 4 Haziran'da Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ödüllü müzik yarışması

9. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışmasında birinci gelen yarışmacı 10 bin TL, ikinci 7 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek. İlk 3 yarışmacının belirlemesinin ardından kurulun belirlediği Jüri Özel Ödülü için seçilen yarışmacıya 3 bin TL ile ödül verilecek.