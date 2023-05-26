İhlas Haber Ajansı

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9 yıl hapis cezası ile aranan şahıs gece kartallarına yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan toplamda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bekçiler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Antalya'da çeşitli suçlardan toplamda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bekçiler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.


Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi. Bekçiler, çeşitli suçlardan toplamda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

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