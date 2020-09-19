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93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Çomaklı Mahallesi’nde ikamet eden 93 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Özbilgin’i evinde ziyaret etti.

Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Çomaklı Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Özbilgin'i evinde ziyaret etti.


Kore gazisi Süleyman Özbilgin, beraberinde ilçe Garnizon Komutanı vekili Personel Asteğmen Onur Alpaslan, Belediye Başkan vekili Ogün Taş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile gazinin evine gelen Kaymakam Cimşit'e Kore'deki anılarını anlattı ve arşivinde sakladığı askerlik fotoğraflarını paylaştı. Özbilgin, “Kaymakamımız, Komutanlarımız, başkanımız ziyaretime gelmiş. Askerlerimiz yanımızda. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

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