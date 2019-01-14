94 bin 385 vatandaş ASFİM'i tercih etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan vatandaş spor yapsın diye hizmete açtığı Antalya Spor ve Fitnees Merkezleri'nde (ASFİM) bu güne kadar 94 bin 385 vatandaş ücretsiz yararlandı.

Antalyalıları spor yapma alışkanlığı kazandıran ve sağlıklı bir yaşam sürerek formda kalmalarını sağlayan ASFİM'ler, vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Antalya'nın dört bir yanında 12 merkezde faaliyet gösteren ASFİM'ler 2014 yılından bu yana yaklaşık 94 bin 385 vatandaşa profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sundu. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubuna hitap eden ASFİM'lerde, daha çok ev hanımları, emekliler ve öğrenciler gibi aktif çalışma hayatı dışında kalan kesimler boş vakitlerini sporla değerlendiriyor. Antalyalılar ASFİM'de aldıkları hizmetten çok memnun.

Yeni dönem kayıtları yaklaşıyor

İki ayda bir yenilenen ASFİM kurs kayıtlarının, yeni dönem başvuruları 15-27 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak kurslara, online kayıt sistemi ile www.abbsporhizmetleri.com web adresinden başvurmak mümkün.