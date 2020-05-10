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95 Yaşındaki Nürvet Nine'nin Anneler Günü unutulmadı

Korkuteli ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Nürvet Tülek, Anneler Günü’nde unutulmadı.

Korkuteli ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Nürvet Tülek, Anneler Günü'nde unutulmadı. Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar Korkuteli'nin en yaşlı annesini evinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.


Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, “Ömürleriyle asırlık çınar olan yüce gönüllü annelerimizin topluma ve millete katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Annenin kutsallığı her şeyin üstündedir. Anne dünya demektir, yaşayan büyük bir çınardı, varlıktır. Hayatımızın her safhasında annelerimiz bizler için berekettir, duadır ve ilk öğretmenimizdir. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.


Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten 95 yaşındaki Nürvet Tülek, Sancaktar'a teşekkür etti.

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