Abdal Musa Anma Etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23-24-25 Haziran'da Elmalı İlçesi Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilecek Abdal Musa Anma Etkinlikleri için hazırlıklarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri etkinlik alanı ve çevresinde bakım, onarım, ilaçlama ve güzelleştirme çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek Abdal Musa Anma Etkinlikleri'nde geri sayım başladı. Anadolu coğrafyasının ve Antalya'nın en önemli kültürel ve inanç merkezi olan ilk kurulan Bektaşi dergâhlarından birisi Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi bu yıl da binlerce ziyaretçisini ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23-24-25 Haziran'da Elmalı İlçesi Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilecek Abdal Musa Anma Etkinlikleri için hazırlıklarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri etkinlik alanı ve çevresinde bakım, onarım, ilaçlama ve güzelleştirme çalışması yaptı.

Yol sıcak asfaltla kaplandı

Etkinlik alanı ve türbe çevresindeki ağaçlarda budama, çevre temizliği, çiçeklendirme, ilaçlama, amfi tiyatro ve tuvaletlerde ise sıva, badana ve onarımlar gerçekleştirildi. Son yapılan etkinliklerde Başkan Muhittin Böcek'in verdiği sıcak asfalt sözü doğrultusunda etkinlikler öncesin mahalleye ulaşımı sağlayan Bayralar-Tekke Mahallesi yolu da sıcak asfalt ile kaplandı. Ziyaretçiler Elmalı-Finike yolu ayrımından Abdal Musa Türbesine kadar rahat ulaşım sağlayabilecekler. Bayralar ve Tekke Mahalleleri arasında yol güzergahında yer alan köprü ise Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletilerek yeniden yapılıyor.

Başkan Böcek'e teşekkür

Abdal Musa Kültürünü Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Zeybek, türbedeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Zeybek, “Her yıl binlerce ziyaretçimizi Abdal Musa Anma etkinliklerinde ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipleriyle bize büyük bir destek sağlıyor. Misafirlerimizin rahatlığı için bu çalışmalar son derece önemli. Bu yıl 23 Haziran'da başlayacak anma etkinliklerimize tüm halkımızı bu vesile ile bir kez daha davet ediyoruz” dedi.

Mahallenin çehresi değişiyor

Tekke Mahallesi sakinlerinden Nuri Gardaş da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ile karşıladıklarını belirtti. Gardaş, “Her yıl mahallemizin çehresi değişiyor güzelleşiyor. Bu yıl sıcak asfaltımız da yapıldı. Mahallemizin içinden Türbeye kadar çok düzenli bir yolumuz oldu. Destekleri ve yanımızda olduğu için hepsinden önemlisi de sözünün eri olduğu için Muhittin Başkanımıza selamlarımızı ve teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.