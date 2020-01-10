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Abdullah Avcı, Antalya'da öğrencilerle buluştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya’da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.


Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan Gedik İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.


Avcı, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını okul yönetimine hediye etti.

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